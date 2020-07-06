На лишенного сана опального священника пожаловались в полицию

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга пожаловалась в полицию на лишенного сана опального священника Сергия (Николая Романова), усмотрев в его словах оскорбление президента России Владимира Путина. Об этом сообщает URA.RU, в распоряжении которого есть копия обращения.

По мнению россиянки, схиигумен нарушил статью 319 УК об оскорблении представителя власти, оскорбляя президента и распространяя о нем недостоверные сведения. В своем заявлении она привела в пример 10 высказываний Сергия, которые редакция URA.RU «не может процитировать по закону».

Женщина попросила не раскрывать ее данные из-за опасений мести от Сергия, но пояснила, что он оскорбил президента, который все годы своего правления поддерживал Русскую православную церковь. По ее мнению, при наличии судимости за ДТП, в котором погиб человек, а также за грабеж и убийство, Николай Романов вряд ли мог устроиться даже на простую работу, и поддержка президента «дала возможность Романову стать сихиигуменом большого монастыря и получать средства для его строительства и содержания духовных "чад"».

Она также указала на Устав церкви, по которому клирик за штатом должен быть запрещен в служении, если в течение трех месяцев не подал прошение о восстановлении — по ее словам, Сергий его не направлял. Митрополит Кирилл «в течение 9 лет закрывал глаза на то, что бывший схиигумен служил в храмах епархии», однако Сергий несмотря на это обзывает его «врагом церкви и бога».

5 июня сообщалось, что в проповеди Сергия, где он отрицает коронавирус, усмотрели нарушение статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), материал направили в прокуратуру, которая примет решение о возбуждении административного дела.

Ранее митрополит Кирилл направил Сергию открытое письмо, в котором обвинил его во лжи и том, что тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана. По словам Кирилла, вместо информации о своей судимости и отбывании наказания, Сергий указал, что работал электриком с 1984 по 1997 год.

3 июля Церковный суд лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх. Правоохранительные органы проверяют случаи жестокого обращения с детьми в Среднеуральском монастыре, его бывшие послушники жаловались на психологическое и физическое насилие и контроль. 4 июля стало известно, что монастырь, который Сергий захватил в середине июня, освобожден.