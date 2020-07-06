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На Прикарпатье разгорается скандал вокруг компенсации для пострадавших от наводнения

На Прикарпатье разгорается скандал вокруг компенсации для пострадавших от наводнения

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Возник скандал по поводу компенсаций, которые положены пострадавшим от паводка на Прикарпатье.

Как сообщает ТСН, государство выделило Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий стихии 480 миллионов гривен, почти половина из которых уйдет на компенсации. Однако потерпевшие жалуются на несправедливое распределение денег.

Так, в райцентре Галич вода из Днестра затопила почти 600 дворов. При этом лишь 129 из них горсовет определил нуждающимися в компенсации. Пострадавшие дома классифицировали по трем категориям. На полностью разрушенные выделяется по 300 тысяч гривен компенсации. Для требующих капитального ремонта — 50 тысяч гривен. Большинство зданий отнесены к третьей категории, для которой выделяется по 20 тысяч. Люди говорят, что это очень мало, так как требуется восстанавливать потолки и полы, покупать мебель и технику.

Потерпевшие требуют, чтобы их дома повторно обследовала комиссия, так как предыдущие документы о причиненном ущербе составлялись в спешке. Тем временем в горсовете говорят, что не успевают сформировать новые комиссии.

В интервью «ФАКТАМ» заместитель директора Украинского гидрометеорологического института кандидат географических наук Юрий Набиванец назвал причину паводка в Западной Украине.

Фото: «Бабель»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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