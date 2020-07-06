На выборы губернатора Пермского края заявился третий самовыдвиженец

Алексей Вольцев

Третий самовыдвиженец — Филипп Чернышев — заявился на выборы губернатора Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Накануне документы на выдвижение представил Филипп Валерьевич Чернышев в порядке самовыдвижения. Всего документы на выдвижение представили восемь кандидатов. В соответствии с законом в настоящее время по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия", — рассказали в комиссии.