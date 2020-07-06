Нацпроект «Культура» успешно реализует Ульяновская область

Алексей Вольцев

«В 2020 году на реализацию национального проекта «Культура» в регионе будет направлено более 120 млн рублей. Средства пойдут на строительство новых домов культуры, материально-техническое оснащение учреждений, обновление музыкальных инструментов и открытие модельных библиотек. В этом году новые центры культуры появятся в двух районах области, Мелекесском и Чердаклинском, их строительство уже идет. Условия непростые, но мы продолжаем двигаться к намеченным целям», – отмечает губернаторОдна из них – открытие модельных библиотек в рамках подпроекта «Культурная среда». Паспорт проекта предусматривает к 2024 году создание в области 32 модельных библиотек, 3 из них – в этом году. Это центральная городская им. Гончарова в Ульяновске и две детских, в Димитровграде и Сенгилее. Это библиотеки нового поколения: модернизированные пространства, где в цифровом виде доступны многие культурные ресурсы, в том числе фонд Национальной электронной библиотеки. Здесь учитывают интересы людей всех возрастов, и это большая ценность.В целом с учетом создания модельных библиотек регионального стандарта к 2024 году общее количество учреждений модельного стандарта деятельности должно составить 100.Сегодня Ульяновск – единственный город в России, входящий в список так называемых креативных городов ЮНЕСКО в номинации «литература», а Ульяновской области в октябре 2019 года по инициативе Российского книжного союза присвоен статус «Территория книги и чтения». Останавливаться на этом ульяновцы не собираются. Сергей Морозов продолжает курс на развитие и популяризацию чтения в Ульяновской области. При поддержке главы региона в 2020 году получило свое развитие движение «За народное чтение», отмечает агентство МИРИНФО.«Культура сегодня – та зона роста, где свои усилия должны сконцентрировать и государство, и бизнес, и общество. Культурные потребности и художественный вкус формируются с детства, и старт этому, чаще всего, дает книга. Именно с чтения начинается путь к культуре, к искусству. Феномен чтения вообще переоценить трудно, сегодня, скорее, происходит обратное. И поэтому очень важно, что библиотеки развиваются и стремятся вписаться в современный культурный контекст. Тем более что с новыми техническими стандартами их возможности в сфере познания культуры и искусства практически не ограничены», – убежден известный режиссер-мультипликатор, номинант премии «Оскар-2016»Примером развития цифровых технологий (одноименный подпроект) в сфере культуры можно назвать виртуальные выставочные экспозиции. В текущем году подобная выставка будет создана на базе Ундоровского палеонтологического музея. Осенью планируется презентация мультимедиа-гида, эта цифровая технология придет в Дом-музей В.И.Ленина. Также продолжается оцифровка архивных фондов Государственного архива Ульяновской области и областного госархива новейшей истории.Важной составляющей нацпроекта остается повышение квалификации специалистов, вовлеченных в сферу культуры (подпроект «Творческие люди»). В 2020 году свой профессиональный уровень повысят 215 человек по доведенной Министерством культуры Российской Федерации квоте. Переобучение происходит на базе ведущих образовательных учреждений в сфере культуры, в том числе в Российской академии музыки имени Гнесиных. За первое полугодие этого года 203 специалиста учреждений культуры Ульяновской области свою квалификацию уже повысили. Их опыт и знания, безусловно, будут востребованы в учреждениях культуры региона.В сумме все элементы культурной политики, проводимые в Ульяновской области, делают культурные ценности более доступными и повышают желание к ним приобщиться.