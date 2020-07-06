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Назван приоритет Путина

Назван приоритет ПутинаВладимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Основным приоритетом президента России Владимира Путина является борьба с бедностью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что в России действует сразу несколько программ, направленных на сокращение бедности, однако эта работа, по его словам, «иногда, к сожалению» нарушается из-за глобальных кризисов. В их числе пресс-секретарь президента назвал и последствия пандемии коронавируса.

«Тем не менее это не значит, что кто-то собирается сидеть сложа руки», — заключил Песков.

Ранее в Кремле отмечали, что президент Путин постоянно работает над укреплением стабильности в стране. «Не забывайте, что 20 лет назад мы жили в государстве, которое было на грани развала, которое жило в условиях угроз внутри и снаружи», — говорил Песков, пообещав, что в России «предстоит еще много работы».

4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию, разработка которых началась в январе этого года. В преамбуле обновленной Конституции в итоге появилась фраза о стремлении обеспечить благополучие и процветание страны.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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