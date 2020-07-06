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Названа главная ошибка женщин на первом свидании

Названа главная ошибка женщин на первом свиданииРоза СябитоваФото: @syabitova_roza

Телеведущая и сваха из программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова посетовала на то, что вероятность «встретить подходящего мужчину, который бы позвонил, назначил свидание и наконец пришел на него, ничтожна мала». В посте в Instagram она также предостерегла россиянок от «главной ошибки» на первом свидании с мужчиной.

По словам Сябитовой, мужчина звонит только одной пятой части женщин, номера которых он записал. Сваха подчеркнула, что звонок от мужчины — это еще не гарантия удачной встречи: «Свидание может не произойти из-за невозможности выбрать для него время: женщина слишком занята, он занят или оба не готовы приложить усилия, чтобы встретиться».

Телесваха заверила женщин, что их задача на первом свидании — «не совершить главную ошибку: показать потребительское отношение к мужчине». По мнению Сябитовой, свидание пройдет успешно, если женщина продемонстрирует «умение быть милой», а также не покажет, что рассматривает мужчину как «вариант арендно-инвестиционного проекта». При этом явной формой этого она назвала требование полной оплаты совместных трат, а скрытой — требование подарков, выполнения работ по дому и покрытия «всех возможных расходов».

Ранее в июне Сябитова призвала женщин с достоинством реагировать на мужские комплименты и отвечать на них. Она также попросила россиянок перечислить самые нелепые комплименты, которые они получали от представителей противоположного пола.

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По материалам: lenta.ru

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