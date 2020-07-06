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Не понимают бессмысленности? В КНДР "ошеломлены" идеей саммита с США

Не понимают бессмысленности? В КНДР "ошеломлены" идеей саммита с США
Первый замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи призналась, что "ошеломлена" появлением сообщений о необходимости проведения саммита с участием США и Северной Кореи на фоне обострения межкорейских отношений, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата.

Ранее СМИ, эксперты из разных стран и некоторые официальные лица стран заявляли о необходимости и возможности проведения встречи на высшем уровне между представителями Пхеньяна и Вашингтона. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что проведение саммита состоится до президентских выборов в США.

"Я не могу скрыть свое ошеломление распространением в обществе теорий о саммите, что полностью игнорирует нынешнее положение корейско-американских отношений – в такое крайне чувствительное время как сейчас, когда малейшее ошибочное суждение или оплошность приведут к фатальным и необратимым последствиям", – заявила Чхве Сон Хи.

Она отметила, что сами слова "саммит глав КНДР и США" уже "уходят из памяти" людей в КНДР, пока некоторые лица "опрометчиво" выражают желание стать посредниками и появляются сообщения о необходимости проведения саммита до выборов в США.


"Если США все еще рассчитывают, что какими-то переговорами смогут поколебать (наши позиции, – ред.), они просчитались. Мы уже составили еще более конкретный стратегический график, чтобы справиться с затяжной угрозой со стороны США. Политика нашего государства не будет регулироваться или изменяться в зависимости от таких внешних параметров как повестка чьей-то внутренней политики. Без долгих рассуждений", – добавила Чхве Сон Хи.

Дипломат отметила, что необходимости сидеть за одним столом с США, "которые считают северокорейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса", нет.


сообщило, что посол России прокомментировал слухи о здоровье Ким Чен Ына.
# Политика
По материалам: ria.ru

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