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Немецкие криминалисты: некоторые модели игрушечных пистолетов можно приравнять к оружию

Немецкие криминалисты: некоторые модели игрушечных пистолетов можно приравнять к оружию

Эксперты из Дюссельдорфского университета, проведя ряд баллистических экспертиз игрушечных пистолетов пришли к выводу, что некоторые модели слишком травмоопасны и их можно даже отнести к оружию.

Особенно криминалистов волнуют модели детских игрушечных пистолетов марки Nerf, выпускаемых в США, сообщается в публикации журнала Springer Link. В исследовании говорится, что игрушечное оружие в последнее время настолько усовершенствовали, что некоторые модели могут нанести серьезные травмы, как детям, играющим с таким пистолетами, так и окружающим.

Особенно это касается тех моделей, которые стреляют дротиками, шариками или игрушечными пулями. Установлено, что в некоторых моделях, скорость полета игрушечного снаряда превышала 100 км/ч.

Отмечается, что кинетическая энергия, сложенная с неравномерным давлением при ударе, может запросто травмировать глаза. Поэтому эксперты рекомендуют провести срочный пересмотр требований к стандартам безопасности детского игрушечного оружия.

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По материалам: u-f.ru

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