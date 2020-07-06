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"Неужели малыш родился?!": фанаты Бориса Корчевникова поздравляют телеведущего с пополнением

"Неужели малыш родился?!": фанаты Бориса Корчевникова поздравляют телеведущего с пополнением

37-летний Борис Корчевников заинтриговал подписчиков свежим селфи. Поклонники телеведущего заподозрили, что у него родился ребенок, сообщает Пятый канал.

На своей странице в инстаграме Борис Корчевников выложил загадочное селфи. На снимке телеведущий позирует у таблички с надписью "Выписная".

Многие поклонники решили, что ведущий программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" сфотографировался на выходе из роддома.

Загадочный снимок Бориса Корчевникова заинтриговал его поклонников. Некоторые из них даже стали поздравлять телеведущего с пополнением, решив, что у него родился ребенок.

"Выписная ассоциируется только с роддомом)) это так?!", "Такая выписная есть в родильном дома, вас можно поздравить или это что то другое, если другое пусть даст вам бог здоровья, от всего сердца", "Кто-то родился!", "Поздравляю с пополнением", "Неужели малыш родился?!", - пишут пользователи сети. 

Сам телеведущий пока не стал подтверждать или опровергать домыслы фанатов - он долгое время предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

В то же время остальные подписчики решили, что Борис Корчевников выписался из больницы после лечения, одолев свой недуг. "С выздоровлением! Не болейте, будьте здоровы!", "Борис, дай Господь Вам сил и поддержки во всех испытаниях!", "Дай Бог Вам крепкого здоровья !!!", - пишут поклонники телеведущего.

Год назад поклонники Бориса Корчевникова заметили перемены в его внешности. Многие указывали на его опухшее лицо и резко набранные килограммы. В связи с этим всплыли слухи о старой болезни Бориса Корчевникова - ведь в 2015 году у телеведущего нашли доброкачественную опухоль мозга, которую пришлось удалять.

Сам телеведущий тогда ответил на домыслы зрителей в эфире нового выпуска программы "Судьба человека" на "России 1". "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - заявил Корчевников.

Как писал NEWSTES, ранее Ксения Cобчак намекнула, что телеведущий Борис Корчевников гомосексуалист.

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По материалам: uposters.ru

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