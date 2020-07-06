Никонов рассказал, что может и дальше раскалывать Украину

Анастасия Иванова

Если Украина не отменит закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», страна будет раскалываться дальше, считает председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Украина исторически по факту двуязычна. Не отменят закон — будут и дальше раскалывать страну, — написал парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook. — Украин может оказаться много. Или ни одной».

7 июля Большая палата Конституционного суда Украины планирует рассмотреть дело по представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного от 25 апреля 2019 года. По мнению авторов ходатайства, данный закон не соответствует ряду положений Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств страны, дискриминацию граждан по языковым признакам.