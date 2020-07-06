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Новое правительство Франции может быть сформировано в понедельник

Новое правительство Франции может быть сформировано в понедельник

В понедельник может быть сформирован состав нового правительства Франции под руководством премьер-министра Жана Кастекса, назначенного на свой пост 3 июля, передает ТАСС.

Как ожидается, в новый кабинет должны войти порядка 20 министров и их заместителей. Объявлять вошедших в правительство будут в два этапа — сначала планируется обнародовать список глав министерств, затем будут названы имена госсекретарей.

Жан Кастекс 3 июля назвал приоритетом на своем посту подготовку к надвигающемуся экономическому кризису. «Я пришел не за славой, а за результатом. Я осознаю масштабы своей задачи, мы переживаем беспрецедентный санитарный кризис, а надвигается экономический, которому мы должны противостоять», — сказал Кастекс в эфире телеканала LCI.

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По материалам: pnp.ru

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