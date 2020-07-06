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"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом Битлджуса

"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом Битлджуса
Илья Прусикин, лидер питерской группы Little big разместил в инстаграме фотографию, на которой позирует в образе Битлджуса из одноименного фильма Тима Бертона (1988 год) и мультсериала.

На черно-белом снимке музыкант стоит в полосатом костюме (похожий носит и безумный призрак Битлджус) и злобно улыбается. Пользователи сразу предположили, что Прусикин, скорее всего, готовит новый клип.


вышел на YouTube в начале мая. В нем участники грабят казино необычным способом — "гипнотанцем". За несколько часов эта работа набрала более миллиона просмотров, а после видео попало в десятку самых просматриваемых роликов в мире.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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