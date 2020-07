О менеджере The Beatles снимут байопик

Лидия Мартынова

. Шведский режиссер Юнас Окерлунд снимет байопик о менеджере The Beatles Брайане Эпстайне, сообщает The Guardian.

Называться лента будет "Midas Man". Эпстайн "открыл" легендарную четверку, подписав с ними контракт в 1961 году. Пол Маккартни называл его пятым членом группы.

Помимо The Beatles он помог найти дорогу к славе Силле Блэк и Билли Дж. Крамеру, работал c Gerry and The Pacemakers. Он арендовал театр и ввел в нем практику рок-концертов, на которых выступали Джими Хендрикс и The Who.

"Эпстайн – один из самых необычных людей XX века. Его история пока как следует не рассказана. Он опережал свое время в плане видения музыки и поп-культуры", — рассказал продюсер ленты Тревор Битти.

"Он впервые встретил The Beatles в ноябре 1961 года, когда ему было 25, а в августе 1967 года он скончался. Это трагическая история. Но вместе с тем и жизнеутверждающая, поскольку всего за несколько лет он навсегда изменил попкультуру", — добавил продюсер фильма.

Брайан умер в 32 года от передозировки снотворного.

Съемки будут проходить в Ливерпуле. Предполагается, что лента выйдет уже в следующем году.