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О новой прибавке к пенсии за 15 лет непрерывного стажа дали пояснения в ПФР

О новой прибавке к пенсии за 15 лет непрерывного стажа дали пояснения в ПФР

Появившуюся информацию о новой прибавке к пенсии за 15 лет непрерывной работы прокомментировали в ПФР.

Информация о том, что пенсионерам вводится прибавка в размере десяти процентов за пятнадцать лет непрерывной работы, появилась на просторах Интернета. Многие россияне заинтересовались условия назначения такой выплаты. За разъяснениями в ПФР обратился один из пенсионеров Подмосковья.

Александр Акименко, возглавляющий главное управление ПФР № 5, в ответ за запрос пенсионера пояснил, что данная информация является лишь слухами и такой прибавки к пенсии не существует. Законодательной базы для выплаты десятипроцентной надбавки за непрерывный стаж нет.

Акименко отметил, что у пенсионеров есть другой способ существенно увеличить пенсию. Отказ от ее получения по возрасту и продолжение трудовой деятельности после наступления срока выхода на заслуженный отдых существенно увеличивает количество балов, которые используются для расчета пенсионных выплат., сообщает "Экономика сегодня".

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По материалам: u-f.ru

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