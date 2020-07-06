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Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия

Объявлен лучший фильм ужасов десятилетияКадр: фильм «Прочь»

Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия. Об этом сообщает портал FilmPro со ссылкой на исследование канала «Настоящее страшное телевидение».

Рейтинг основан на выборе редакторов, кинокритиков, зрителей, кассовых сборах и мнении главного редактора канала. Возглавил список хоррор Джордана Пила «Прочь». Отмечается, что при бюджете в 4,5 миллиона долларов картина собрала 255 миллионов долларов. Кроме того, она получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

На втором месте оказалась картина Ари Астера «Реинкарнация». Отмечается, что она «объединила в себе большинство самых эффектных жанровых механизмов». Третье место заняла лента «Оно» Андреса Мускетти, снятая по книге Стивена Кинга.

В десятку также вошли фильмы «Ведьма», «Заклятие», «Бабадук», «Хижина в лесу», «Тихое место», «Поезд в Пусан» и «Маяк».

В 2018 году издание IndieWire составило рейтинг лучших хорроров в истории кинематографа. Первую строчку занял фильм Стэнли Кубрика «Сияние».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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