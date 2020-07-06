Обряд вынюхивания врага — эксперт о заявлении посла США в Грузии

Анастасия Иванова

В заявлении посла США в Грузии Келли Дегнан о том, что Россия вмешается в выборы в Грузии «все прекрасно — и безупречная логика, и аргументация, и источниковая база», иронизирует кавказовед Сергей Маркедонов.

Дегнан ранее выразила уверенность, что Россия попытается вмешаться в предстоящие 31 октября парламентские выборы в Грузии, при этом признав, что ей нечем доказывать свои высказывания.

«У меня нет конкретных доказательств, но Россия, вероятно, попытается вмешаться в выборы в Грузии, тем более когда Грузия движется к полностью пропорциональной системе. Если Грузия сможет провести хорошие выборы, это будет большим успехом, и еще раз станет образцом для подражания не только в этом, но и в других регионах», — заявила Дегнан.

Зато, подчеркивает Маркедонов, «у нас есть доказательства (совершенно не скрываемые, открытые urbi et orbi), что меморандум о взаимопонимании между правящей „Грузинской мечтой“ и оппозиционными партиями от 8 марта 2020 года не только подписан при содействии госпожи посла, но подписан в ее резиденции, то есть вообще на территории иностранного государства». Сам текст вывешивается на сайте посольства, будто это какой-то его проект.

«И это не просто символический документ, а бумага, в соответствии с которой поменялась Конституция и правила парламентских выборов, важнейшей кампании четырехлетия в Грузии. Которая парламентская республика! Если это не вмешательство во внутренние дела, то что же? Наверное, вновь открытая форма суверенитета! Конгрессмены и сенаторы США ведут уже несколько месяцев эпистолярную кампанию, чуть ли не указывая кто в грузинской элите good guy, а кто bad guy. И это нормально! А тут доказательств нет, но чую вражий дух. Прямо как у зулусского вождя Чаки (начала XIX века) происходит обряд „вынюхивания врага“», — пишет Маркедонов в Facebook.

По его мнению, послу стоило бы доносить позицию Вашингтона честнее.

«Мне скажут, двойные стандарты, такова политика, каждый за себя. Так я ж и не против. Грязное дело, не хочешь быть в этом, займись другим. Все так. Но тем более противно, когда в этом всем бардаке начинаются переодевания в белые костюмы на камеру. Вот правда, сказали бы, русские гады, уберитесь, это наша сфера влияния, Вам тут не место. Жестко, но честно, по крайней мере! Нет же, какой-то почтальон Печкин: посылку принес, но не отдает! Такие времена!» — возмущается Маркедонов.

Он также отметил, что у России нет массовой опоры в Грузии.

«Даже те, кто считается как бы пророссийским или „евроскептиком“ не сойдутся с Москвой по теме Абхазии и Южной Осетии. И это системный вопрос, не проблема личностей. Нет такого предложения сегодня, которое заставило бы Кремль вталкивать две бывшие автономии назад. Даже при уходе Путина его преемник не станет это делать. Моменты для такого сценария упущены в прошлом», — отметил эксперт.