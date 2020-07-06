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Определены победители «космического» конкурса «Большой перемены»

Определены победители «космического» конкурса «Большой перемены»

5 июля в официальном сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» подвели итоги творческого конкурса «Впервые в открытом космосе», организованного при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», сообщают организаторы мероприятия. 

Данный конкурс был приурочен ко дню рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. 

В конкурсе приняли участие школьники из разных регионов России и из зарубежных стран.  Победителем стала Валентина Удалова  из Хабаровска, автор работы «Он открыл нам космическую истину».

Благодаря победе Валентина получит уникальную возможность побывать на легендарном космодроме Байконур и увидеть своими глазами пуск ракеты космического назначения. 

Еще четверым участникам будут направлены памятные подарки Госкорпорации «Роскосмос» – это Анна Ставинога из Севастополя (работа «Первый полет  в космос»), Светлана Рожнякова из Москвы (работа «Первый шаг в бесконечность»), Яна Грачева из Новосибирска (работа «Раскол времени») и София Попова  из Московской области (работа «От дерзости мысли к воплощению мечты»).

«В конкурсе «Большая перемена» старшеклассники получают уникальную возможность попробовать то, что обычно доступно не каждому школьнику или недоступно вовсе, – поездка на «Байконур» как раз один из таких призов. Многие из ребят уже сейчас делают выбор своей будущей профессии и своего пути. Возможно, для кого-то этот путь будет связан с исследованиями космоса», – отметила координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. В нем принимают участие ученики 8–10-х классов. 
Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит по адресу БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта стартовал первый этап конкурса – тестирование. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня, все задания будут доступны.

После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал. В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в размере 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое движение НТИ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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