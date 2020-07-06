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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июляФото: Мурад Оруджев / РИА НовостиПродолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 июля превысило 11,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 11 419 638 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 203 тысяч. За весь период пандемии скончался 533 781 инфицированный, более 6,1 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,88 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,6 миллиона человек), Россия (680,2 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (673,1 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (302 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия.

Однако по данным портала Worldometers, Россия опустилась на четвертое место по числу заболевших COVID-19. По его данным, на одну позицию в списке поднялась Индия, где за сутки заразились инфекцией 23 165 человек.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 129 947 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6736 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 680 283 случая заражения коронавирусом. Из них почти 450 тысяч пациентов выздоровели, 10 145 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 21 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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