От позиции Германии по Турции выиграют российские туристы?

Влада Некрасова

Турции не удалось убедить Германию возобновить массовый туризм. Немецкие чартеры не полетят на курорты Турции до сентября. Разбирались, какие гипотетические выгоды эта ситуация может принести российскому рынку и нашим туристам в случае открытия Турции в этом году.

ТУРЦИЯ ПОТЕРЯЛА НЕМЕЦКИЙ РЫНОК ДО ОСЕНИ

Турция, как и Россия, не вошла в список из 14 стран, гражданам которых с 1 июля разрешено посещать страны ЕС. Соответственно, прибытие иностранных туристов из европейских стран в Турцию также застопорилось.

Принципиальной в вопросе возвращения европейских туристов в Турцию является позиция Германии, которая с конца июня председательствует в ЕС: немецкое правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок и отдыха в Турции до 31 августа.

В соответствии с предписаниями властей немецкие туроператоры сняли все программы по Турции, переориентировав свои мощности на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии. Пакеты в Турцию в Германии продают только с 1 сентября.

Фактически вместе с российским рынком, сроки возвращения которого неизвестны, Турция потеряла на пиковый сезон и свой второй по объемам ключевой въездной рынок – немецкий, а с ним, по существу, и весь западноевропейский рынок.

Схожих с Германией позиций относительно поездок туристов в Турцию придерживаются в Нидерландах и Швейцарии. Единственным исключением стало решение Великобритании: британским туристам при возвращении из Турции не придется отбывать обязательный 14-недельный карантин.

ПЕРЕГОВОРЫ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ

Чтобы спасти сезон, на минувшей неделе в Берлине побывали министр туризма Мехмет Эрсой и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Они провели переговоры с главой МИД Германии Хейко Маасом.

Несмотря на все усилия турецкой стороны, Германия заявила о сохранении текущих рекомендаций по Турции. Глава немецкого МИД заявил, что его страна примет решение по этому вопросу только в рамках общей позиции ЕС. Решение по третьим странам, среди которых Турция и Россия, будет пересматриваться каждые две недели. Исключений не будет.

В Турции считают, что решение Германии политическое, и оно не изменится до осени. Реджеп Явуз, председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи, подчеркивает, что при таком раскладе Турции надо сосредоточить свои усилия на скорейшем возвращении рейсов из России.

Как объясняет эксперт, ЕС заинтересован в восстановлении туризма на своих, европейских, курортах, поэтому Турция может рассчитывать только на активность неевропейских рынков. А поэтому «миссия» России в деле спасения сезона в Турции становится еще более важной. По мнению главы ANEX Group Нешета Кочкара, в Германии не доверяют турецкой статистике по коронавирусу.

В ЧЕМ ВЫИГРАЕТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК

По мнению экспертов, неудача в переговорах с Германией заставит турецкие власти оказывать еще большее влияние на Россию в вопросе возвращения туризма.

Ранее Минтранс РФ заявил, что рестарта авиасообщения с Турцией с 15 июля не произойдет. Впрочем, наблюдатели не исключают, что какие-то подвижки в этом вопросе все-таки могут случиться в конце июля – начале августа.

По оценке российских туроператоров, отсутствие немецких туристов на турецких курортах в сезоне-2020 пойдет на пользу российскому рынку. Как полагают в пресс-службе ANEX Tour, основным плюсом для российского рынка станет доступность номеров в популярных отелях.

Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения (СПО), чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.