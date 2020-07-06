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Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии

Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии

Берлин заплатил Вашингтону почти €1 млрд за размещение армии США за последние 10 лет. Об этом указывается в ответе минфина ФРГ на запрос депутата Бундестага от фракции Левые Бригитты Фрайхольд, передает Der Spiegel.

За указанный период €648,5 млн пошли на строительные работы, €333,9 млн - на так называемые оборонные расходы, к которым относятся выплаты помощи бывшим работникам вооруженных сил США, возмещение ущерба, нанесенного американскими солдатами, и возмещение американских инвестиций в бывших местах дислокации.

Таким образом, указанные властями Германии расходы в €100 млн в год несколько преуменьшены и оказываются "только частью реальных расходов".

Тем не менее Spiegel указывает, что затраты Соединенных Штатов на развертывание войск в разы превышают вложения Германии. При этом военные базы США в ФРГ "являются центральным экономическим фактором во многих регионах". Только в текущем году Вашингтон выделил на эти цели €7 трлн 234 млрд, а Берлин выделил на данные оборонные статьи расходов €132,4 млрд.

Ранее Ruposters писал, что президент США Дональд Трамп подписал план по выводу с территории ФРГ 9,5 тысяч американских военнослужащих. Документ согласован с министром обороны Марком Эспером и главой Объединенного комитета начштабов Марком Милли.

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По материалам: uposters.ru

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