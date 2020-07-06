Павел Прилучный отдыхает в Крыму вместе с Мирославой Карпович и детьми: "Начался новый этап"

Вадим Карасев

В российской прессе и на просторах интернета продолжают циркулировать слухи о романе 32-летнего Павла Прилучного и его 34-летней коллеги по спектаклю "Косметика врага" Мирословы Карпович. Разговоры об этих отношениях пошли после того, как Павел и Мирослава были вместе замечены на выходе из столичного торгового центра.

На днях же у поклонников и журналистов появились новые доказательства этой романтической связи. В телеграм-канале "Только никому" появился снимок с отдыха в Крыму, на котором запечатлены Мирослава, Павел, а также двое его детей и любимый питомец. На фото они все вместе сходят с лодки на берег. В посте также было сказано, что на днях Прилучный и Карпович сходили на ужин в шампанерию Снежаны Георгиевой и, по словам очевидцев, вели себя совсем не по-дружески.





Павел Прилучный с сыном Тимофеем на отдыхе в Крыму

Все это время Павел Прилучный хранил молчание, однако после публикации в прессе его фотографий из Крыма не смог сдержаться и опубликовал в своем инстаграме эмоциональный пост, в котором попросил журналистов и поклонников не лезть в его личную жизнь. В своем обращении актер также обозначил, что после развода с Агатой Муцениеце в его жизни начался новый этап, однако он не считает нужным делиться какими-либо подробностями на эту тему с общественностью.

Дорогие друзья, фолловеры, хейтеры, троллеры, СМИ и прочая достопочтенная публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы вы поняли — мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику. В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней ваше прямое участие. Я такой же человек, как и вы, и я абсолютно уверен в том, что вам так же, как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес. И мне бы очень хотелось вам пожелать меньше тратить времени на меня и как можно больше на себя, свой дом, свое окружение и свою личную жизнь. Никогда не судите, предполагая, — вы не знали и не знаете обо мне ничего. И мне неважно, что вы обо мне думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия — моя профессия. Для фотосетов есть фотомодели. Эта страница отныне будет посвящена детям, новостным сводкам о новых проектах и путешествиях. Итого: если Вы тоскуете по "Дому-2", то велком #отписканах #скандалыинтригирасследования (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— обратился к своим подписчикам и журналистам Прилучный.





Павел Прилучный с дочерью Мией на отдыхе в Крыму

Напомним, что на прошлой неделе Мирослава Карпович также дала короткий комментарий по поводу слухов об их романе с Павлом Прилучным. Звезда "Папиных дочек" призналась, что за долгие годы в профессии научилась не обращать внимания на хейтерские нападки (сейчас девушку активно оскорбляют в сети из-за слухов о романе с Павлом). Карпович напомнила, что никогда не делилась с журналистами подробностями своей личной жизни, и уверила, что не собирается делать исключение в этом случае.





Мирослава Карпович

И пока Павел вместе с сыном Матвеем, дочерью Мией и Мирославой проводит время в Крыму, экс-супруга актера, Агата Муцениеце, восстанавливает физическое и моральное здоровье в одном из подмосковных санаториев. Актриса загорает, купается в бассейне, наслаждается свежим воздухом, смотрит сериалы, ходит в баню и придерживается специальной детокс-программы. Результатами своего похудения Агата с удовольствием делится в инстаграме, а подписчики, в свою очередь, шутят, что тем самым актриса хочет показать бывшему мужу, кого он потерял. Пока Муцениеце явно не до новых романов. Сейчас она лишь иронизирует на эту тему: например, на днях она опубликовала забавный ролик, в котором называет мужской манекен из магазина "своим парнем".





Агата Муцениеце



