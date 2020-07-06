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Пилоты "Формулы-1" отказываются преклонять колено из солидарности в борьбе с расизмом

Пилоты "Формулы-1" отказываются преклонять колено из солидарности в борьбе с расизмом

Не менее пяти пилотов "Формулы-1" не будут преклонять колено в акции солидарности в борьбе с расизмом и дискриминацией на гран-при Австрии. В то же время они согласились выйти в футболках с надписью "End racism", передает Sky Sports.

Совершать символический жест отказался каждый четвертый пилот. Это связано с тем, что не все из них поддерживают движение Black Lives Matter.

По итогам встречи, прошедшей в пятницу, профсоюз пилотов принял заявление, в котором заявил: все участники гонок не поддерживают расизм, однако каждый волен выбрать способ, которым он об этом заявит. Швейцарский и французский пилот Ромен Грожан высказался определеннее: "К тем или иным жестам мы относимся по-разному, здесь мнения расходятся".

Ранее компании McLaren и Mercedes выразили поддержку геям и темнокожим, покрасив свои болиды в цвета радуги и в черный соответственно. Известно, что гонщик Льюис Хэмилтон лично звонил в немецкую фирму и требовал активизации борьбы с расизмом.

Несколькими неделями ранее в американском штате Алабама темнокожему гонщику NASCAR Баббе Уолласу подбросили веревочную петлю в бокс. Организаторы и сам пилот выпустили ряд заявлений о возмущении и неприятии подобных акций, однако сотрудники ФБР не нашли в этом криминала – выяснилось, что петлю повесили на дверь еще в прошлом году, чтобы с удобством опускать конструкцию.

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По материалам: uposters.ru

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