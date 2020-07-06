Почему в СССР был качественный табак

Влада Некрасова

К середине 70-х советская табачная промышленность достигла своего расцвета, СССР вышел на третье место в мире по производству изделий папирос и сигарет. И власти не снимали с повестки дня вопросов развития этой отрасли.

Так появилось постановление Совета Министров РСФСР от 6 июля 1976 года «О мерах по повышению качества табака». В нём давался план по расширению производства табака высших сортов. Минсельхоз совместно с Минпищепромом должны были в течение года провести отработку технологии выращивания, уборки и сушки табака типов Вирджиния и Берлей. Также аграрному ведомству поручили развернуть сеть семеноводческих хозяйств для потребностей табачных заводов и создать двухгодичных запас семян.

Основные силы табачной отрасли были сосредоточены в четырёх регионах: Брянской области, Краснодарском крае, Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР. Во всех этих регионах началось строительство новых, механизированных парников и сооружений для сушки, хранения и обработки табака.

Также все четыре региона власти обеспечили плёнкой для табакосеющих хозяйств. По объёмам выделенных материалов можно судить о масштабах отрасли в том или ином регионе: если Краснодарскому краю выделяли по 200 тонн плёнки ежегодно, то Чечено-Ингушской АССР — 50 тонн, Брянской области - 7 тонн, Дагестанской АССР — 3 тонны.

Согласно постановлению, краснодарские табачники должны были к 1980 году довести долю высококачественного табака, передаваемого государству, до 36 процентов, производства в остальных трёх регионах — до 30 процентов.