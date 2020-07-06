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Поперечный вызвался оплатить штраф за осужденную журналистку Светлану Прокопьеву

Поперечный вызвался оплатить штраф за осужденную журналистку Светлану ПрокопьевуДанила ПоперечныйФото: @spoontamer

Комик Данила Поперечный вызвался оплатить штраф в размере полумиллиона рублей, который присудили журналистике Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма. О такой готовности он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Если у Светланы ВДРУГ по КАКОМУ-ТО стечению обстоятельств не выйдет обжаловать этот несправедливый приговор — готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа», — отметил Поперечный (написание автора сохранено).

По его словам, в таком случае он будет готов оплатить всю сумму в 500 тысяч рублей. Комик добавил, что уже написал Прокопьевой в Facebook для уточнения информации о штрафе и ее дальнейших действиях.

Утром 6 июля суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма за авторскую колонку о подрыве несовершеннолетним Михаилом Ж. самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Журналистка рассуждала о причинах поступка.

По решению суда, ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Обвинение запрашивало для Прокопьевой шесть лет колонии. После оглашения приговора она сообщила о намерении обжаловать решение суда.

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По материалам: lenta.ru

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