Поправки в Конституцию должны лечь в основу программы ЕР, заявил Медведев

Влада Некрасова

Законотворческую деятельность по поправкам в конституцию необходимо синхронизировать с работой по изменению идеологии "Единой России", поправки должны стать основой всей дальнейшей деятельности ЕР, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Законотворческую деятельность обязательно необходимо синхронизировать с обновлением идеологических и программных документов партии", - сказал он на расширенном заседании совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.

Он отметил, что будет правильным привлечь к этой работе комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.

"Принятые поправки должны стать основой для всей нашей дальнейшей деятельности, и они должны быть заложены, конечно, и в программу "Единой России" на предстоящих выборах в сентябре", - подчеркнул Медведев.