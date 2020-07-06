Председателя УИК в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили

Анастасия Иванова

Председателя участковой комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, освободили от должности, дальнейшее разбирательство в компетенции правоохранительных органов, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее сообщалось, что камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на участке №2783 в Москве, подсчет голосов там был приостановлен. Позже МГИК признал недействительными итоги голосования на данном участке.

"Освободили председателя участковой комиссии от должности сегодня. Решение было принято территориальной комиссией", - сообщил Реут.

Отвечая на вопрос о дальнейшем разбирательстве Реут отметил, что оно находится в компетенции правоохранительных органов. "С нашей стороны мы тщательно посмотрим все документы, время на это есть", - добавил он.