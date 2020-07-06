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Премьер Молдавии считает, что парламент должен быть распущен

Премьер Молдавии считает, что парламент должен быть распущен
Премьер Молдавии Ион Кику считает, что парламент намеренно блокирует работу правительства, когда срывает заседания и не дает кабмину представить инициативу об изменении госбюджета, поэтому должен быть распущен.

Оппозиция на прошлой неделе заблокировала два заседания парламента, отказавшись слушать премьера с инициативой по внесению поправок в госбюджет на 2020 год. В понедельник, 6 июня, премьер вновь отправится в парламент, чтобы попытаться представить инициативу правительства.

"Очевидно, что этот парламент дискредитировал себя перед обществом, поэтому главная цель – распустить парламент любым путем. В зависимости от сегодняшних действий депутатов мы будем принимать решение, как действовать дальше. Надеюсь, что политики проявят ответственность", - сказал Кику на брифинге в понедельник.


По словам премьера, партии, которые ограничивают правительство и не дают ему выполнять свои обязанности, нарушают конституцию.

# В мире
По материалам: ria.ru

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