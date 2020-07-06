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Протестующие Black Lives Matter сожгли флаг США у Белого дома в День независимости

Протестующие Black Lives Matter сожгли флаг США у Белого дома в День независимости

В Соединенных Штатах протестующие сожгли национальный флаг у Белого дома. Это произошло в День независимости после речи президента Дональда Трампа.

Как сообщает The Hill, ультра-левые манифестанты выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны". Они утверждали, что Америка никогда не была великой и призывали "отвергнуть фашизм". Аналогичные акции прошли и в других регионах страны. Среди тех, кто сжигал флаги – представители движения Black Lives Matter и Революционной коммунистической партии.

“Refuse Fascism” Protesters Outside White House For #FlagBurningChallenge https://t.co/vEwxzoOKVx

— Ford Fischer (@FordFischer) July 4, 2020

Прибывшая на место полиция не вмешивалась в происходящее – традиция жечь национальный флаг существует в стране со временем войны во Вьетнаме. Согласно решению Верховного суда, это действие защищено Первой поправкой к Конституции, а законы, запрещающие надругательство над флагом, недействительны.

4 июля в США празднуют годовщину принятия Декларации независимости от Великобритании в 1776 году.

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По материалам: uposters.ru

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