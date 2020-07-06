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Путин дал оценку принятым поправкам к Конституции России

Путин дал оценку принятым поправкам к Конституции России
Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.

Говоря о том, какие ошибки прошлого не нужно повторять, глава государства напомнил, что после революции 1917 года в России шла дискуссия о восстановлении государственности, и в союзном договоре 1922 года прописали "ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства".

# Политика
По материалам: ria.ru

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