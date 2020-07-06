Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
В подкасте Kingcast он рассказал, что очень рад работать с "беспросветно темным и циничным" романом.
Действие "Возрождения" (2014) разворачивается на протяжении пятидесяти лет, в нем показана история отношений священника Чарльза Джейкобса и мальчика Джейми Мортона. После страшной трагедии в семье пастор утрачивает веру, увлекается экспериментальными методами лечения и пытается помочь выросшему Джейми, который попадает в наркотическую зависимость.
Режиссер рассказал, что его подход к работе над фильмом будет не "сентиментальным", а, скорее, "злобным и мрачным".
"Вы хотели плохой концовки? Отлично, готовьтесь", — предупредил Флэнеган.
Ранее он уточнял, что сценарий уже готов, и теперь ждет одобрения Кинга.
Помимо "Возрождения" режиссер также снимает продолжение сериала "Призраки дома на холме" для Netflix.