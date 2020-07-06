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Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте

Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
. Режиссер ленты "Доктор Сон" Майк Флэнеган подтвердил, что именно он снимет экранизацию романа "Возрождение" Стивена Кинга, сообщает Digital Spy.

В подкасте Kingcast он рассказал, что очень рад работать с "беспросветно темным и циничным" романом.

Действие "Возрождения" (2014) разворачивается на протяжении пятидесяти лет, в нем показана история отношений священника Чарльза Джейкобса и мальчика Джейми Мортона. После страшной трагедии в семье пастор утрачивает веру, увлекается экспериментальными методами лечения и пытается помочь выросшему Джейми, который попадает в наркотическую зависимость.


Режиссер рассказал, что его подход к работе над фильмом будет не "сентиментальным", а, скорее, "злобным и мрачным".


"Вы хотели плохой концовки? Отлично, готовьтесь", — предупредил Флэнеган.

Ранее он уточнял, что сценарий уже готов, и теперь ждет одобрения Кинга.

Помимо "Возрождения" режиссер также снимает продолжение сериала "Призраки дома на холме" для Netflix.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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