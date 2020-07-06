Россия продолжит советскую серию межпланетных станций "Луна"

Вадим Карасев

Осенью в 2021 году "Роскосмос" планирует запустить автоматическую межпланетную станцию "Луна-25". В компании подчеркнули, что продолжают одноименную линейку советских станций.

В госкорпорации привели подробности о проекте: сейчас по нему ведутся опытно-конструкторские работы, а к лету следующего года станция должна закончить испытания. Запуск намечен на 1 октября.

В настоящее время опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается космический аппарат "Луна-25", находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий.

Станция "Луна-25" – первое лунное задание в истории современной России. Его реализацией занимается НПО имени Лавочкина. Планируется сперва запустить спускаемый аппарат, а следом за ним и орбитальный. В рамках проекта будет проведено криогенное бурение Луны и выбраны оптимальные места для посадки дальнейших аппаратов.