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Россия захотела заключить газовую сделку по примеру нефтяной

Россия захотела заключить газовую сделку по примеру нефтянойФото: РИА Новости

Россия захотела заключить с ведущими мировыми добытчиками газа глобальную сделку и создать организацию по примеру нефтяной ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), пишут «Ведомости». По мнению Москвы, это необходимо для нормализации ситуации с ценами на топливо.

Как пишет издание, в создании «газовой ОПЕК» заинтересованы как минимум два федеральных чиновника: министр энергетики Александр Новак и его заместитель Анатолий Яновский. Оба они в последнее время говорили о необходимости обеспечения стабильности на мировом газовом рынке.

В качестве одного из вариантов рассматривается трансформация уже существующего органа — Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), возглавляемого россиянином Юрием Сентюриным. Предполагается, что в новом качестве он будет наделен полномочиями определять общую для нескольких стран политику в сфере добычи и продажи газа.

Поводом для такой инициативы послужила ситуация последних месяцев на мировом рынке. Многие эксперты оценивают ее как катастрофическую. Из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, теплой зимы в Европе и переполненности хранилищ цены на некоторых хабах (торговых площадках, где сделки заключаются на условиях поставки в течение двух торговых дней) достигли самых низких показателей за десятилетия.

Так, в мае котировки на британском хабе NBP опускались до восьми фунтов за миллион британских тепловых единиц. С тех пор они немного выросли, однако аналитики сомневаются в перспективах укрепления цен в долгосрочной перспективе. В начале июля европейские газовые хранилища были заполнены примерно на 80 процентов. Собеседники издания предполагают, что низкие цены побудят трейдеров закупать топливо, что приведет к стопроцентной загруженности резервуаров уже в августе.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) создана в 1960 году и с тех пор играет значимую роль на мировом рынке, регулируя объемы добычи в зависимости от текущей конъюнктуры. Последние пять лет члены организации вместе с приглашенными странами, включая Россию, участвуют в сделке ОПЕК+ по снижению добычи. Ее временный разрыв в марте привел к резкому падению мировых цен.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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