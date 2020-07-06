Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы

Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасыФото: Pixabay.com

Определить хорошую колбасу можно по внешнему виду. Кроме того, стоит обращать внимание на производителя и категорию товара. Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Она подчеркнула, что за качеством и безопасностью отечественных колбас следят сразу два ведомства: Россельхознадзор и Роспотребнадзор. «Вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно безопасная», — отметила эксперт.

При выборе изделий стоит обращать внимание на оболочку. По словам Лучкиной, она должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, быть без пятен, вздутий и деформаций. Цвет колбасы на срезе должен быть равномерным. Такое качественное изделие обладает всеми полезными свойствами мяса, из которого она производится. «Хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса!» — отметила специалист.

Самый ценный источник витаминов и микроэлементов в колбасе — мышечная ткань мяса. Разные виды мяса содержат в своем составе разные ее массовые доли, пояснила Лучкина. Таким образом, в категориях колбасы от «А» до «Д» чем дальше буква стоит от начала алфавита, тем меньше в ней этого продукта.

Ранее россиянам рассказали о шашлыке из свинины, выпускаемом самыми популярными торговыми марками. Лидером составленного специалистами рейтинга стал шашлык «Окраина». По данным специалистов, продукция этой торговой марки соответствует не только установленным законом нормам, но и опережающим требованиям Роскачества.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне
Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне
Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы
Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы
В США два небольших самолета столкнулись над озером
В США два небольших самолета столкнулись над озером
Обряд вынюхивания врага — эксперт о заявлении посла США в Грузии
Обряд вынюхивания врага — эксперт о заявлении посла США в Грузии
Россиянам разрешат обращаться в банки по водительским правам
Россиянам разрешат обращаться в банки по водительским правам
Как не ошибиться в выборе колбасы летом
Как не ошибиться в выборе колбасы летом
Протестующие Black Lives Matter сожгли флаг США у Белого дома в День независимости
Протестующие Black Lives Matter сожгли флаг США у Белого дома в День
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2020 года: заговоры и обряды на деньги, любовь, удачу
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2020 года: заговоры и обряды
СМИ узнали, что сериал "Великая" продлили на второй сезон
СМИ узнали, что сериал "Великая" продлили на второй сезон
Наталья Орейро заскучала на карантине и завела Instagram
Наталья Орейро заскучала на карантине и завела Instagram
Банки оценили спрос на валютные вклады после самоизоляции из-за COVID-19
Банки оценили спрос на валютные вклады после самоизоляции из-за
О менеджере The Beatles снимут байопик
О менеджере The Beatles снимут байопик

Топ на сегодня

Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Еще по теме

Как не ошибиться в выборе колбасы летом
Россиянам дали советы по выбору колбасы
Россиянам назвали признаки некачественной колбасы
Колбаса без мяса в законе