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Россиянам рассказали, как распознать хорошую колбасу

Россиянам рассказали, как распознать хорошую колбасу

За безопасностью производимых в России колбас следят Россельхознадзор, который проверяет качество животного сырья, и Роспотребнадзор, который контролирует соответствие требованиям нормативов при перевозке, хранении, реализации. Вся продукция абсолютно безопасна для потребителя. Такое заявление сделала исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина в эфире радио Sputnik.

Эксперт рассказала, что отличить хорошую колбасу можно по виду. При выборе мясного продукта в магазине также важно смотреть на категорию товара и изготовителя.

По словам специалиста, оболочка хорошей колбасы сухая и эластичная, не имеет вздутий, деформаций и пятен, плотно прилегает к продукту. Если надрезать колбасу, цвет должен быть равномерным. Такой продукт высокого качества имеет все полезные свойства мяса, из которого он сделан.

В колбасе все ценные витамины и микроэлементы заключены в мышечной ткани мяса. Колбасные изделия подразделяются на категории от «А» до «Д». Больше всего мышечной ткани в продукте с маркировкой «А», а далее содержание снижается, отметила представитель мясоперерабатывающей отрасли.

Лучкина подчеркнула, что хорошая колбаса не может стоить дешевле мяса – она должна быть дороже.

Ранее американские ученые выдвинули предположение, что красное мясо и колбаса могут стать причиной сердечно-сосудистых нарушений, если употреблять их по две порции каждую неделю. То же относится и к мясу птицы. Ценный белок, по мнению авторов исследования, можно получать из рыбы, орехов и бобовых.

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По материалам: u-f.ru

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