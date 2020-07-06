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Россиянам разрешат обращаться в банки по водительским правам

Россиянам разрешат обращаться в банки по водительским правамФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. Соответствующий законопроект разрабатывает Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком (ЦБ), пишут «Известия» со ссылкой на регулярный орган.

В Банке России пояснили, что выбор водительского удостоверения обусловлен широким распространением документа у граждан и возможностью его проверки.

Так, в числе услуг, которые будут оказывать в крестных организациях гражданам, — обмен валюты до 100 тысяч рублей, перевод без открытия счета и почтовый перевод на сумму до 15 тысяч рублей. Банки опасаются, что такое нововведение потребует доработки системы и программного обеспечения и приведет к финансовым затратам.

Отмечается, что до 2015 года водительские права можно было использовать для подтверждения личности при упрощенной идентификации, если операция не выглядела как отмывание денег или финансирование терроризма. Ограничения ввели из-за того, что действительность паспорта и других документов проще проверить, чем выявить подделку водительских прав.

«Все идет к тому, что достаточно будет иметь при себе универсальную идентификационную карточку. По ней будут оказываться любые государственные или банковские услуги. В итоге всю информацию о человеке оцифруют и будут получать ее, отсканировав радужную оболочку глаза», — подытожил доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Он ожидает, что такие изменения наступят через 5-7 лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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