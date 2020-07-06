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Россияне хотели ограбить офис микрозаймов и сожгли сельскую администрацию

Россияне хотели ограбить офис микрозаймов и сожгли сельскую администрациюФото: МВД по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае жители поселка Жипхеген сожгли здание сельской администрации, где находился также офис микрозаймовой организации и библиотека. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Ночью двое забайкальцев пробрались в здании администрации, чтобы ограбить кредитную организацию. Не найдя там ничего ценного, они подожгли документы. В одноэтажном деревянном здании огонь быстро распространился и уничтожил все строение. Ущерб от сожженных офисов, а также библиотечного фонда, который находился в том же здании, оценили более чем в два миллиона рублей.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы за умышленный поджог.

Ранее сообщалось, что в селе Зоркальцево Томской области пожар за час уничтожил деревянную церковь постройки XIX века. По словам очевидцев, в церковь XIX века попала молния.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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