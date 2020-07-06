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Россиянин-кришнаит умер от рака после отказа лечиться из-за традиций

Россиянин-кришнаит умер от рака после отказа лечиться из-за традицийФёдор КостыркоКадр: телеграм-канал «Mash»

В одной из больниц Владивостока от рака умер кришнаит, который не лечился из-за традиций. Об этом рассказала его тетя Лидия, сообщает Telegram-канал Mash.

К приезду тети мужчина был прикован к кровати и сильно похудел, несмотря на то что, по словам женщины, «всегда был худенький». На опубликованном Mash видео показан истощенный мужчина, лежащий в постели.

«К медикам его не возили — у кришнаитов так не принято. Тетя вызвала врачей из платной клиники и вместе с ними три часа пыталась силой увезти родственника», — пишет Mash. Мужчину спасти не удалось, полиция не стала заводить дело.

По данным канала, Федор Костырко стал кришнаитом 10 лет назад, развелся с женой, продал две квартиры, не достроил дом. Мужчина вел аскетичный образ жизни, но продолжал общаться с тетей. Женщина рассказала, что в мае 2020 года он перестал отвечать на ее звонки, тогда она забеспокоилась и поехала Новонежино в Приморском крае, где жил ее племянник. «Там оказался целый поселок религиозных», — пишет Mash.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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