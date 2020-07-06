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Российские банки уже выдали льготную ипотеку почти на 160 млрд рублей

Российские банки уже выдали льготную ипотеку почти на 160 млрд рублей
Российские банки выдали кредиты по программе льготной ипотеки почти на 160 миллиардов рублей, сообщил в своем Twitter вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Льготная ипотека показывает свою эффективность! Мы ведем постоянный мониторинг работы программы. Она стала хорошим инструментом для поддержки cпроса на рынке. Банки уже получили почти 260 тысяч заявок и выдали более 63 тысяч кредитов на сумму почти 160 миллиардов рублей", - написал он.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Позднее Путин предложил распространить программу на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей (сейчас 3 миллиона), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 миллионов (сейчас 8 миллионов).

# Россия
По материалам: ria.ru

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