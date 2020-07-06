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Самый массовый ЕГЭ проходит в регионах России в штатном режиме – Музаев

Самый массовый ЕГЭ проходит в регионах России в штатном режиме – Музаев

Самый массовый Единый государственный экзамен проходит в регионах России в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева. 

По его словам, существенных сбоев и нарушений зафиксировано не было.

Самый массовый ЕГЭ – экзамен по русскому языку – проходит 6 и 7 июля. В этом году проведение экзамена разделено на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах. Заявления на участие в экзамене подало более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года. Более 428 тысяч участников сдают экзамен в первый день его проведения – 6 июля. Для проведения ЕГЭ организовано 5622 экзаменационных пункта во всех регионах России и за рубежом.

Свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.

# Общество
По материалам: edu.ru

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