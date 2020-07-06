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Школы Татарстана получат технику на 18,9 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование»

Школы Татарстана получат технику на 18,9 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование»

Школы Татарстана получат технику на 18,9 миллиона рублей в рамках национального проекта «Образование», сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Для 42 учреждений Республики будут закуплены квадрокоптеры и 3D-принтеры. Закупка будет произведена в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Отмечается, что начальная сумма контракта — 18,9 миллиона рублей.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Бюджет проекта — 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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