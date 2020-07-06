Сколько стоят пакетные туры по России с вылетом в середине июля

Лидия Мартынова

Самый дешевый недельный пакетный тур по России с вылетом 14-18 июля сейчас стоит 23 тыс. р. При этом стартовые цены на пакетные туры на Юг России пока остаются либо на уровне прошлого года, либо ниже. Рейтинг ценовой доступности российских курортов на пике летнего сезона – в нашем обзоре.

Аналитическая служба АТОР продолжает еженедельный мониторинг стоимости туров на популярных внутрироссийских направлениях.

Сравнительный анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 14-18 июля демонстрирует, что сегодня стартовая цена семидневного тура в Сочи на 2 человек с авиаперелетом из Москвы (28 900 р.) почти на 30% ниже, чем во второй половине июля 2018 г. (40 723 р.). Это объяснимо, в том числе, существенно усилившейся конкуренцией перевозчиков на направлении и, соответственно, снижением цен на авиабилеты.

Минимальная стоимость аналогичных по условиям туров в Крым – на 10% ниже, чем в июле два года назад. Стартовые цены на недельные пакетные туры в Анапу остались такими же, как в июле 2018 г.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. минимальные цены на недельные туры в Крым, Анапу и Сочи остались практически на прежнем уровне, демонстрируя незначительные отклонения в пределах 1-2% в ту или иную сторону.

По мере развития сезона в этом году стартовые цены на курорты Юга России постепенно растут, но это естественное сезонное повышение, которое и в прошлые годы было характерно для российских курортов.

Так, самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 1-4 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 3*) на Черное море в конце июня можно было купить от 13,9 тыс. р. до 18,8 тыс. р. на двоих. Аналогичные показатели для вылетов 7-10 июля составили 19-26 тыс. р., а для вылетов 14-18 июля – уже от 26 до 33 тыс. р. в зависимости от курорта.

Наиболее низкую стартовую цену из всех приморских направлений на заезды 14-18 июля сейчас дает Калининград (23 021 р. на двоих с перелетом за 7 ночей), далее по стоимости идут Анапа, Крым, Сочи (см. таблицу ниже). Наиболее дорогим из направлений Юга России по уровню цен на туры с заездом 14-18 июля оказался Геленджик – сейчас можно дешевле можно купить экскурсионный тур на далекий Алтай (см. табл.).

Байкал также радует низкими ценами – причем не только на чартерах, но и на регулярной перевозке. Туры сюда оказываются действительно доступными по цене для массового потребителя, и у россиян есть в этом году редкий шанс посетить по таким ценам восточную жемчужину страны.

При этом туры на Байкал и на Алтай (7 ночей) по сравнению с началом июля практически не подорожали, даже с учетом регулярной, а не чартерной перевозки в турпакетах в период 14-18 июля (см. табл.).

Минимальные цены на туры на российские курорты на двоих, с авиаперелетом, заезды 14-18 июля.

Регион

Курорт

Отель

Звезд

Питание

Цена за 2 человек с перелетом

Туроператор

Калининград

Калининград

«Альбертина»

***

без питания

23 021 ₽

TUI

Анапа

Анапа

«Волна»

***

без питания

26 338 ₽

АЛЕАН

Крым

Алушта

«МИР» (турбаза)

**

без питания

28 900 ₽

«Библио-Глобус»

Сочи

Адлер

«Бархатные сезоны»

***

без питания

28 900 ₽

TUI

Алтай

Алтай

туркомплекс «Таежник»

**

без питания

32 400 ₽

ANEX Tour

Геленджик

Геленджик

«Домбай»

**

без питания

33 036 ₽

АЛЕАН

Байкал

Байкальск

Парк-отель «Соболинка»

**

без питания

53 300 ₽

АЛЕАН

Источник: Аналитическая служба АТОР, по данным сети турагентств «1001 тур». Все цены действительны на 18.00 05 июля.

СРЕДНИЙ ЧЕК НЕДЕЛЬНОГО ТУРА НА ЮГ РОССИИ С ЗАЕЗДОМ 14-18 ИЮЛЯ

Что касается средней стоимости фактически купленных турпакетов на Юг России, то по ним видно, что россияне часто делают свой выбор в пользу более комфортных вариантов размещения и питания.

Так, средний чек недельного тура на двоих на Юг России с заездом 14-18 июля у интернет-магазина отдыха Onlinetours.ru сейчас составляет около 50 тыс. р. В федеральной сети турагентств «1001 тур» дают более подробную статистику с разбивкой по курортам.

Согласно этим данным, наименьший средний чек фактически реализованных туров с заездами 14-18 июля дает Сочи: отель 3* с питанием «полный пансион» обошелся туристам в 67 500 р. на двоих (с перелетом). По сравнению с началом июля средний чек даже немного снизился. Остальные направления показывают стабильность или умеренный рост среднего чека по сравнению с началом июля, однако видна высокая востребованность объектов на «все включено» и с полным пансионом.

После Сочи, по возрастанию среднего чека на недельные туры, следуют Калининград (отель 4* на полупансионе стоит 69 850 р. на двоих с перелетом), Алтай (72500 р., перелет и отель 3* на завтраках), Крым (74500 р. за пакетный тур в пансионат 3* с полным пансионом). Тур с перелетом и отелем 3* с питанием «все включено» в Анапе сейчас в среднем стоит 93 500 р. на двоих за 7 ночей, но гостевые дома 2-3*на этом курорте – по-прежнему около 50 тыс. р. на двоих за неделю.