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СМИ узнали, что сериал "Великая" продлили на второй сезон

СМИ узнали, что сериал "Великая" продлили на второй сезон
СМИ узнали, американский сериал "Великая" с Эль Фэннинг и Николасом Холтом в главных ролях продлили на второй сезон, сообщает Deadline.

По информации источника, в новый сезон войдет десять серий. Он подчеркнул, что этот проект продемонстрировал "один из лучших показателей среди комедий" на сервисе Hulu. Однако информацию о рейтингах не предоставил.

Пока неизвестно, когда зрители смогут увидеть продолжение. В России премьера первого сезона состоялась 16 мая 2020 года на платформе more.tv.


В сатирическом шоу, созданном Тони МакНамарой ("Фаворитка", 2018 год), рассказывают о молодой Екатерине. Ей предстоит пройти через множество интриг и заговоров, прежде чем стать одной из самых влиятельных правительниц в истории России.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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