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Стартовала новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»

Стартовала новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»

6 июля стартовала новая тематическая неделя Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Неделя «Мир начинается с семьи» пройдёт в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Партнёрами недели выступят Всероссийский общественный проект «История тебя» и Международный центр восстановления истории семьи и генеалогического поиска «Проект Жизнь».

Во время тематической недели известные артисты, врачи и многодетные семьи расскажут школьникам о семейных ценностях и традициях. Также ребятам и их родителям будут предложены акции и челленджи, участвовать в которых нужно будет всей семьей. Например, в рамках акции «О самом главном» участники конкурса «Большая перемена» и их родители снимут видео, в котором ответят на вопросы о главных семейных ценностях, а также дадут друг другу советы. Лучшие ответы войдут в итоговый видеоролик, который будет опубликован в сообществе конкурса в День семьи, любви и верности (8 июля).

7 июля социальный предприниматель, основатель центра «Проект Жизнь», Форума «ГЕНТЕХ» и открытой образовательной платформы по изучению рода «История тебя» Виктория Салтыкова, директор по развитию центра «Проект Жизнь» Ксения Волкова и старший куратор генеалогических проектов центра «Проект Жизнь», педагог Павел Пименов проведут онлайн-лекторий «Как составить свое генеалогическое древо».

8 июля в прямом эфире школьникам о роли семьи расскажет семья Гарехт – победитель в номинации «Семья – хранители традиций» Всероссийского конкурса «Семья года – 2019».

9 июля заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ, член Геральдического совета Москвы кандидат исторических наук Евгений Пчелов проведёт онлайн-лекторий «Семейный герб или что такое геральдика».

12 июля участники конкурса встретятся с семьей Эдуарда Мучкаева и Натальи Чужаевой, они являются победителями Всероссийского конкурса «Семья года – 2018» в номинации «Многодетная семья».

Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи. В нём принимают участие ученики 8–10-х классов.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит по адресу БольшаяПеремена.онлайн.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдёт 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в размере 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое движение НТИ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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