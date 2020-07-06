Стартует третий сезон профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее»

Влада Некрасова

Ученики 6–11-х классов приглашаются к участию в новом сезоне всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба ведомства.

Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.

Он состоит из трёх этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

«Современные запросы рынка труда порой не всегда известны школьникам или же известны по каким-то стереотипам, которые уже давно не имеют ничего общего с реальностью. Такой проект, как «Билет в будущее», даёт широкие возможности в ранней профессиональной ориентации потому, что, прежде всего, открывает глаза ребятам на действительно востребованные профессии», – прокомментировал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

Вход на онлайн-платформу «Билет в будущее» станет доступным для всех 7 июля. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на знание профессий и профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, принять участие в онлайн-курсах. Всего доступно более 60 тестов.

Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле проекта: пройти профориентационные мероприятия и получить индивидуальные рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения. Чем больше тестов пройдёт участник, тем точнее система определит его интересы и даст подходящие рекомендации. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или законные представители: в личном кабинете им станут доступны результаты тестов ребёнка.

Затем школьники под руководством наставника будут выполнять реальные задания, например, смогут выточить деталь на станке, распечатать макет на 3D-принтере, написать программный код, приготовить десерт. Такие практические мероприятия пройдут в регионах очно, с учётом эпидемиологической ситуации, на базе колледжей, техникумов, детских технопарков, вузов, предприятий, а также в онлайн-формате.

Родители будут получать уведомления о том, на какие мероприятия записался их ребёнок.

Проект «Билет в будущее» реализуется с июля по ноябрь 2020 года, в этом году в нём участвуют 78 регионов России. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».