Суда «Газпрома» для трубоукладчиков довели до «Северного потока — 2»

Анастасия Иванова

Суда снабжения «Газпром флота», которые совершают переход из Владивостока, вошли в Балтийское море в сопровождении российских боевых кораблей. По сути, флот для завершения «Северного потока — 2» собран.

«Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» приближаются с северо-запада к датскому острову Борнхольм, по данным навигационных порталов Marinetraffic и Myshiptracking. К югу и юго-западу от острова находится недостроенный участок «Северного потока — 2».

Иллюстрация: myshiptracking.com.Иллюстрация: myshiptracking.com.





До Балтийского моря суда добрались более чем за 50 дней и большую часть пути их сопровождал российский флот. От Шри-Ланки до Средиземного моря — фрегат «Адмирал Григорович» и буксир «Профессор Николай Муру», дальше — корвет «Василий Быков». У Ла-Манша к кораблю Черноморского флота присоединился большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», который также следует в Санкт-Петербург, где 26 июля будет участвовать в параде в честь Дня ВМФ.

Также в сопровождении российского военно-морского флота добирался из Находки в Балтийское море трубоукладчик «Академик Черский».

«Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» — новые суда снабжения «Газпром флота», которые предназначены в том числе для обеспечения работ трубоукладчиков: для снабжения трубами и материалами, дежурств и вспомогательных работ в районе ведения работ. В условиях действующих и планируемых санкций США к участникам «Северного потока — 2» суда «Газпром флота» — наиболее подходящие кандидаты для обеспечения работ.

Сами суда указывают конечной точкой пути Калининград, куда планируют прийти завтра, 7 июля. До конца пути им осталось преодолеть чуть больше 200 миль. То, что «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» следуют именно в российский порт, косвенно подтверждают и закупки «Газпром флота». В Калининград доставят необходимое судам оборудование. Перед уходом в немецкий порт Мукран, который служит логистическим центром «Северного потока — 2», трубоукладчик «Академик Черский» также заходил в российский порт. И суда снабжения «Газпром флота» могут повторить маршрут или дождаться в Калининграде, когда проект возобновят.

Как сообщало ИА Newstes , то, что Россия самостоятельно может достроить балтийский газопровод, сильно разозлила американских парламентариев, которые добились того, чтобы новые санкции включили в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов. В декабре прошлого года появились первые ограничения США по проекту для трубоукладчиков и участвовавшие в нем суда компании Allseas покинули Балтийское море. «Газпром», однако, начал подтягивать на достройку российские трубоукладчики. В начале мая из Находки в немецкий порт Мукран пришел «Академик Черский». Он присоединился к уже находящемуся там трубоукладчику «Фортуна». Для США, которые утверждали, что Россия уже не сможет достроить газопровод, это стало неприятной неожиданностью.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

Основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены. Сейчас же Датское энергетическое агентство рассматривает заявку оператора «Северного потока — 2» на использование трубоукладчика с якорным позиционированием, которым является «Фортуна». До середины июля в Копенгагене пообещали дать ответ.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.