Тбилиси пытается заманить выпускников из Абхазии и Южной Осетии

Влада Некрасова

Минобразования Грузии объявило, что бесплатно зачислит абитуриенты из Абхазии и Южной Осетии в вузы.

В Грузии стартовали единые национальные экзамены для поступления в вузы, абитуриенты сдают экзамен по грузинскому языку и литературе в 24 экзаменационных центрах в масштабах всей страны.

«Лица, проживающие на оккупированных территориях Грузии, которые не смогут зарегистрироваться на единые национальные экзамены, либо, несмотря на регистрацию на ЕНЭ, не могут получить право на зачисление в вузы, имеют возможность, согласно утвержденным указом министра правилам, быть зачисленными в высшую образовательную программу и получить максимальный объем государственного гранта», — говорится в сообщении министерства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила всех грузинских абитуриентов с началом экзаменов.

«Этот год немного отличается, так как на фоне пандемии есть очень много правил. Я думаю, что процесс экзаменов проходит очень хорошо. Я видела все, что подготовлено, чтобы минимизировать любую опасность в этих условиях, и я думаю, что все идет очень хорошо», — отметила она.