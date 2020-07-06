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Telegram не будет раскрывать данные пользователей из Гонконга

Telegram не будет раскрывать данные пользователей из Гонконга
Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о национальной безопасности, сообщает новостной портал Hong Kong Free Press со ссылкой на представителя компании.

Издание отмечает, что заявление Telegram было сделано на фоне того, что из-за введения закона о нацбезопасности жители Гонконга начали отказываться от использования некоторых мессенджеров и социальных сетей.

“Мы понимаем важность защиты права на неприкосновенность частной жизни пользователей из Гонконга… Telegram не намерен обрабатывать какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе”, - заявил порталу представитель техподдержки мессенджера Михаил Равдоникас.

При этом он указал, что Telegram будет сотрудничать с властями по вопросам, связанным с терроризмом.


“Если Telegram получит постановление суда, где будет подтверждено, что вы подозреваетесь в причастности к террористической деятельности, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона компетентным органам”, - добавил Равдоникас.

Он добавил, что ранее Telegram не передавал никакие данные пользователей властям Гонконга. 

# В мире
По материалам: ria.ru

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