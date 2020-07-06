Турецкий официоз в ливийском ударе: России вменили «поставку» боевиков

Алексей Вольцев

Турецкое государственное информагентство Anadolu разразилось очередной антироссийской публикацией, укладывающейся в логику ведения информационной войны на ливийском направлении. Как указывается сегодня, 6 июля, в материале под авторством двух политобозревателей, Россия продолжает перебрасывать в Ливию наёмников из числа жителей районов Сирии, подконтрольных силам Башара Асада.

За участие в боях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сирийцам обещали выплачивать по 1000—1500 долларов в месяц, утверждают турецкие «разоблачители». Дальше — больше. России приписывается отправка с сирийского на ливийский фронт «300 наёмников, в числе которые бывшие террористы ДАИШ» (запрещённая в РФ террористическая группировка «Исламское государство». — Ред.).

«Большинство сирийцев, согласившихся на участие в боях против Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, являются бойцами ополчения „Шеббиха“, дислоцированного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, в Ливию согласилось поехать немало боевиков из подконтрольных иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) вооружённых группировок „Фатимиюн“ (ополчение афганских шиитов. — Ред.), „Зайнабиюн“ (ополчение пакистанских шиитов. — Ред.) и „Аль-Кудс“ (палестинские добровольцы. — Ред.). В числе них немало выходцев из Ирана и Ирака, но большинство — сирийцы. Перед отправкой в Ливию наёмники проходят боевую подготовку на российской военной базе „Хмеймим“ в провинции Латакия», — говорится в публикации.

Утверждается, что «Россия до сегодняшнего дня перебросила в Ливию уже около 2 тысяч боевиков из различных районов Сирии» и «в рядах войск Хафтара воюет большое количество наёмников из самой России, а также Чада и суданской группировки „Джанджавид“».

Как сообщало ИА Newstes, ранее турецкий официоз уже отмечался информационными атаками аналогичного характера. Так, 29 мая Anadolu разместило материал, в котором России приписывалась отправка из Сирии в Ливию «150 наёмников из числа жителей подконтрольных режиму Башара Асада районов» в арабской республике. При этом «Анатолийское агентство» ссылалось на свои сирийские источники. По их данным, «боевики-наёмники» переброшены на фронт североафриканской страны военно-транспортной авиацией ВКС РФ (с авиабазы «Хмеймим» на западе Сирии) и пополнили ряды ЛНА.

«Очередная группа наёмников завербована для участия в боевых действиях в Ливии в основном из числа жителей районов Кисве и Закие в провинции Дамаск. Боевикам из подконтрольных режиму Башара Асада районов Сирии пообещали плату в размере 1000−1500 долларов в месяц. Около 10 дней назад Россия отправила в Ливию 600 наёмников из сирийской провинции Хомс, ещё несколько сотен наёмников из разных частей Сирии были переброшены на север Африки в начале мая. В рядах незаконных вооружённых формирований с востока Ливии (имеются в виду подразделения ЛНА Хафтара. — Ред.) воюют российские наёмники из ЧВК „Вагнер“, боевики из суданского ополчения „Джанджавид“ и вооружённые повстанцы из Чада», — говорилось в майской публикации.

Вновь приходиться констатировать, что подобные сообщения в турецких государственных СМИ одной из главных целей преследуют отвлечение общественного внимания от истинных источников и каналов переброски боевиков и оружия на ливийский фронт. Такими публикациями Анкара пытается «сбалансировать» нарастающий поток обвинений в её адрес по части фактической военной интервенции в Ливии и накачки этой страны вооружениями и военной техникой, что осуществляется в нарушение установленного Советом Безопасности ООН оружейного эмбарго в отношении арабской страны в Северной Африке. Интенсивной «бомбардировкой» Ливии боевиками-исламистами из Сирии, в спешном порядке переобученными в лагерях на турецкой территории для ведения боевых действий с учётом ливийской специфики, занимается именно военно-политическое руководство Турции.

Анкара оказывает всестороннюю поддержку Правительству национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сараджа, на стороне которого действует разношёрстная масса боевиков-исламистов. К лояльным ПНС группировкам относятся, в частности, базирующиеся в Триполи «Ливийские силы защиты», «Бригада аль-Самуда», «Бригада Наваси», «Джейш Абу Салим», «Бригада Баб Таджура». Как отмечают арабские эксперты, многие из «ополченцев», воюющие против войск Хафтара, недавно разграбили жилые дома в городе Тархуна, расположенного к юго-востоку от Триполи. Также приходят сообщения о том, что действующие в Ливии боевики-наёмники проводят внесудебные расправы, «полевые казни» и аресты своих противников. В рядах этого «интернационала» есть представители местных филиалов террористических организаций «Аль-Каида» и ДАИШ. На первых ролях в группировках находятся ливийские алькаидовцы, а также представители исламистской организации «Ихван аль­-Муслимун» («Братья-мусульмане» — запрещена в России). В том, что ведущие позиции в отдельных группировках на ливийском фронте заняли полевые командиры «Братьев-мусульман», определяющую роль сыграла Турция, которая поддерживает самые тесные связи с этой организацией, объявленной террористической в Египте, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах — странах, которые поддерживают ЛНА Хафтара.

У Турции есть свои геополитические и бизнес-интересы вовлечься в ливийский конфликт весьма бесцеремонным образом, но это не даёт ей права перекладывать с больной головы на здоровую те проблемы, которые в конечном итоге придётся решать самим ливийцам.

Напомним, в Ливии ширится заочное противостояние между Турцией, которая поддерживает формирования ПНС и направила на ливийский фронт тысячи сирийских боевиков-исламистов, а также ударные системы, и арабскими монархиями Персидского залива, среди которых особенно выделяются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Абу-Даби поставляет Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, помимо прочего, боевые дроны. Турция послала в Ливию тысячи сирийских боевиков из состава «Дивизии аль-Мутасим», «Бригады Султан Мурад», «Сукур аль-Шамаль» и других группировок, действующих на северо-западе Сирии. Установившийся в сирийском Идлибе режим прекращения огня (согласно договорённостям России и Турции от 5 марта) Анкара пытается использовать для переброски дополнительных сил из Сирии в Ливию. Помимо наёмников из числа «сирийской вооружённой оппозиции» и крупных партий вооружений (боевые машины пехоты ACV-15, 35-мм зенитные установки, гаубицы T-155 Firtina и др.), Турция ранее перебросила в Триполи определённое число «военных советников». По данным арабских СМИ, это офицеры армейского спецназа, а также группа сотрудников Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.

Маршал Хафтар пользуется поддержкой России, Франции, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ. На стороне ПНС Сараджа — Турция и Катар.

Ближневосточная редакция ИА Newstes