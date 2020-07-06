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Учеба без домашнего задания и оценок, или как учатся дети в Нидерландах

Учеба без домашнего задания и оценок, или как учатся дети в Нидерландах

Образование в Нидерландах считается одним из лучших во всем мире. О голландских школах написан не один десяток книг и не одна сотня статей. Сегодня мы подробнее поговорим о том, как дети учатся в Нидерландах. 

В Нидерландах дети идут в школу в возрасте четырех лет. Начальная школа у них, в отличие от России, заканчивается после 7-го класса. До этого детям не задают домашнего задания и не ставят оценки. Вместо этого школьники пишут контрольные тесты, по результатам которых определяется, в какую среднюю школу они поступят дальше. 

Школы в Нидерландах, как и многие в мире, могут иметь различные направленности. Например, уклон в сторону музыки или искусства. Также школы разделяются на католические, протестантские и общественные. Отличий между ними крайне мало: в христианских школах религию не навязывают, но могут читать библейские истории раз в неделю или изучать на уроках религиозные традиции и праздники.

Учебный год школы начинают не одновременно, а по провинциям. Также они уходят и на летние каникулы. Отличный ход: ведь так никто не сможет оказаться в отпуске с детьми одновременно с остальными, а дороги не будут перегружены транспортом. Кстати, летние каникулы у нидерландских школьников короче и длятся всего лишь полтора месяца вместо привычных для российских школьников трех месяцев. Зато в течение года каникул у них больше, и они чуть длиннее.

Занятия плаванием в школах являются обязательными, и за бассейн требуется взнос в размере 20 евро за весь учебный год. Зато вся канцелярия  выдается совершенно бесплатно. Уроки плавания в школе начинаются с восьми лет, дети должны сдавать нормативы. 

Что касается питания, то в местных школах обеды как таковые отсутствуют. Здесь каждый приходит со своим ланч-боксом, чтобы на большой перемене. 

Подарки детям на праздники закупает сама школа за собственный бюджет. У учебного заведения есть фонд, который школа обычно пополняет благодаря ярмаркам. На них дети продают книги, выпечку, собственные поделки. Все, что выручили с продажи, передается школе.

Образование в Нидерландах остается на высоте благодаря высококвалифицированным работникам и продуманной системе образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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