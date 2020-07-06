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Украина разместит в Азовском и Черном морях три дивизиона "уничтожителей" Крымского моста

Украина разместит в Азовском и Черном морях три дивизиона "уничтожителей" Крымского моста

Военно-морские силы Украины в следующем году разместят в акваториях Черного и Азовского морей ракеты "Нептун". Ранее утверждалось, что этим оружием можно уничтожить Крымский мост.

Крылатые противокорабельные ракеты будут поставлены на боевое дежурство в числе трех дивизионов. По словам командующего Алексея Неижпапы, основные силы сосредоточатся в Черном море.

"По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два — на Черном море, один — на Азовском", – цитирует его "Радио Свобода".

Командующий украинским флотом добавил, что у "главного врага" – России – есть вторая в мире по численности армия, поэтому быть в паритете при всем желании не получится.

Украина вряд ли потянет содержание вооруженных сил численностью в миллион человек. Поэтому говоря о ВМС, следует говорить не столько о количественных показателях, сколько о качественных: о хорошо подготовленном квалифицированном персонале, современном технологическом вооружении. Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов.

Как сообщал Ruposters, ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что официальный Киев имеет теоретическую возможность ударить по российским кораблям в Новороссийске при помощи "Нептуна".

Ракета, разработанная на базе советской Х-35, способна развивать скорость около 1 тыс. км/ч на высоте 3-10 м над поверхностью воды. Летные испытания состоялись в ноябре 2019 года. Прошлым летом бывший глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Р-350 не только способна "защитить Украину от России с моря", но и "за несколько минут" уничтожить Крымский мост.

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По материалам: uposters.ru

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